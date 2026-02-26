Sabato 28 febbraio è in programma la seconda edizione della Fiaccolata per la vita, l’iniziativa a sostegno della ricerca sul cancro e del Fondo Edo Tempia ospitata da Cervino ski paradise in collaborazione con il comune di Valtournenche. La neve di Cervinia è quella su cui scenderanno le luci verdi dei partecipanti che l’anno scorso furono 500. L’appuntamento è al campetto Cretaz, ai piedi delle piste, dove c’è il container di Radio Deejay. Qui sarà possibile iscriversi (l’altra postazione è a Plan Maison) e ritirare la fiaccola e il “pacco gara” con i doni dei numerosi sponsor.

Fiaccolata per la vita, sabato la seconda edizione

Alle 16,30 è previsto l’ultimo viaggio degli impianti di risalita per arrivare a Plan Maison, dove c’è la partenza. Alle 17 ci si comincia a radunare accompagnati dalla musica di un dj set e dal servizio di animazione per i più piccoli per aspettare la partenza, prevista dalle 18, l’ora scelta perché è quella in cui, dopo il tramonto, la luce comincia a calare. Si scenderà accompagnati dai maestri e dallo staff con le fiaccole, che sono luci verdi a led. Alle 18 si parte e, dopo circa mezz’ora di discesa lenta tutti in gruppo, ci sarà l’arrivo spettacolare sull’ultimo pendio prima del ritorno al Campetto Cretaz dove ci saranno ancora musica e festa e la consegna ufficiale del ricavato.

La quota minima di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e di 15 euro per chi ha meno di 18 anni.

