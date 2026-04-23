Festa della mamma, è già ora di mandare le vostre foto.

Festa della mamma, è già ora di mandare le vostre foto

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più partecipati e sentiti dai lettori de La Provincia di Biella.

In occasione della Festa della Mamma, il giornale rinnova, infatti, l’invito a condividere un messaggio speciale attraverso immagini e parole, dando vita a una pagina collettiva di affetto e riconoscenza.

L’iniziativa, ormai diventata una tradizione, permette a figli, nipoti e famiglie di inviare una fotografia accompagnata da una dedica alla propria mamma. Tutti i contributi raccolti saranno pubblicati sull’edizione in edicola sabato 9 maggio, trasformando il giornale in un grande album di emozioni capace di raccontare, attraverso volti e frasi, il legame unico che unisce ogni famiglia.

Come aderire

Partecipare è semplice: le immagini devono essere inviate tramite WhatsApp al numero 331.8610314 entro giovedì 7 maggio. Un termine fissato per consentire alla redazione di organizzare al meglio la pubblicazione, evitando il rischio di esclusioni dell’ultimo momento. L’invito, infatti, è quello di non ridursi agli ultimi giorni, così da garantire spazio a tutti i messaggi. Negli anni l’iniziativa ha riscosso un’adesione sempre crescente, arrivando a coinvolgere centinaia di lettori. Non solo un’occasione per fare gli auguri, ma anche un modo per condividere pubblicamente un pensiero, un ricordo o un semplice “grazie” rivolto a una figura centrale nella vita di ciascuno.

L’effetto sorpresa resta uno degli elementi più apprezzati: molte mamme scoprono la dedica sfogliando il giornale, trovando tra le pagine un gesto inatteso e carico di significato. Un’emozione che si rinnova ogni anno e che contribuisce a rendere la Festa della Mamma un momento ancora più speciale per l’intera comunità. Un invito semplice, ma capace di trasformarsi in un ricordo duraturo, da conservare nel tempo.

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