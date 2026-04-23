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Motta eroe porta la Lazio in finale

Prestazione superlativa del portiere biellese con quattro rigori parati, tutti decisivi

Pubblicato

3 ore fa

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Motta eroe porta la Lazio in finale

Motta eroe porta la Lazio in finale.

Motta eroe porta la Lazio in finale

Quattro rigori parati, tutti decisivi. La Lazio batte l’Atalanta e vola in finale di Coppa Italia grazie a un protagonista assoluto: Edoardo Motta. Il portiere biellese classe 2005 firma una prestazione superlativa e si prende la scena.

Foto d’archivio

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