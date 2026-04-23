AttualitàBiella
Motta eroe porta la Lazio in finale
Prestazione superlativa del portiere biellese con quattro rigori parati, tutti decisivi
Motta eroe porta la Lazio in finale.
Motta eroe porta la Lazio in finale
Quattro rigori parati, tutti decisivi. La Lazio batte l’Atalanta e vola in finale di Coppa Italia grazie a un protagonista assoluto: Edoardo Motta. Il portiere biellese classe 2005 firma una prestazione superlativa e si prende la scena.
Foto d’archivio
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