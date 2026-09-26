Energia: anche la nostra provincia paga il conto. Il caro energia continua a pesare sulle imprese del Piemonte. Soprattutto sulle oltre 115mila piccole e medie imprese, che si trovano a competere in condizioni sempre più difficili con le aziende europee.

Queste ultime, infatti, negli scorsi 12 mesi hanno sostenuto 262 milioni di euro di costi aggiuntivi per la corrente elettrica rispetto alla media dell’Unione europea.

Energia: anche la nostra provincia paga il conto

A rendere ancora più pesante il divario è stato il carico fiscale in bolletta, che è risultato essere del 47,4% superiore alla media UE. Un differenziale che incide direttamente sui costi di produzione e rischia di indebolire la competitività delle imprese isolane sui mercati continentali. Tale extra costo è andato a incidere per lo 0,16% sul PIL regionale.

A livello territoriale piemontese, la provincia che ha pagato di più è quella di Torino con 89milioni di extracosti. Seguita da Cuneo con 62, Novara 29, Alessandria 26, Asti, Biella e il Verbano con 15 e Vercelli con 11.

E’ questo ciò che emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato, su dati Eurostat, Arera e Terna.

Il conto totale per le imprese italiane è stato di 3,7 miliardi di euro di extracosti. Secondo il rapporto di Confartigianato, la bolletta elettrica delle piccole imprese italiane è oggi tra le più costose d’Europa. 25,99 centesimi di euro/kWh, un prezzo che supera del 17,9% la media UE (22,04 centesimi/kWh). E che colloca l’Italia al terzo posto nell’Unione europea, dietro Irlanda (28,33 centesimi) e Germania (26,06 centesimi).

A gonfiare il costo dell’elettricità dei piccoli imprenditori italiani contribuisce il prelievo fiscale e parafiscale in bolletta (accise e oneri generali). E’ superiore del 47,4% rispetto alla media UE, con un carico pari a 5,44 centesimi/kWh, il terzo più alto in Europa dopo Polonia (7,41 centesimi) e Cipro (7,32 centesimi).

Penalizzate le piccole imprese

Il fisco in bolletta cala al crescere dei consumi: le grandi imprese energivore italiane registrano un prelievo fiscale inferiore alla media europea. Mentre le imprese con i consumi minori, inferiori a 20 MWh, subiscono il divario più elevato, pari addirittura al +75,5% nel confronto con l’UE.

Quindi, più l’impresa è piccola, maggiore è lo svantaggio rispetto all’Europa. Confartigianato ha stilato la classifica delle regioni e province con il maggiore extracosto “elettrico” pagato dalle piccole imprese rispetto alla media europea.

In testa alla graduatoria regionale si posiziona la Lombardia con 700 milioni di euro. Seguita da Veneto (376 milioni), Emilia-Romagna (338 milioni), Puglia (280 milioni), Toscana (265 milioni), Piemonte (262 milioni), Campania (247 milioni) e Sicilia (239 milioni). A livello provinciale, il maggiore divario della bolletta elettrica delle piccole imprese rispetto all’Europa si registra a Brescia (135 milioni), poi Milano (123 milioni) e Napoli (108 milioni). A seguire Taranto (100 milioni), Bergamo (97 milioni), Torino (89 milioni), Verona (82 milioni), Treviso (66 milioni) e Vicenza (66 milioni). E ancora Padova (66 milioni), Udine (66 milioni) e Varese (66 milioni).

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