Elettrodomestico a fuoco: due persone ricoverate

Paura domenica in una abitazione di Valdilana per un incendio. Un elettrodomestico è andato a fuoco a causa di un cortocircuito. Due persone presenti all’interno dello stabile sono state portate dall’ambulanza del 118 in ospedale per accertamenti. Sul posto Vigili del fuoco di Biella e Ponzone, oltre al 118 e forze dell’rodine.

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