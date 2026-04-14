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Elettrodomestico a fuoco: due persone ricoverate

Intervento di vigili del fuoco e ambulanza del 118 a Valdilana

Pubblicato

2 minuti fa

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Termoconvettore innesca l’incendio in un’abitazione

Elettrodomestico a fuoco: due persone ricoverate

Paura domenica in una abitazione di Valdilana per un incendio. Un elettrodomestico è andato a fuoco a causa di un cortocircuito. Due persone presenti all’interno dello stabile sono state portate dall’ambulanza del 118 in ospedale per accertamenti. Sul posto Vigili del fuoco di Biella e Ponzone, oltre al 118 e forze dell’rodine.

 

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