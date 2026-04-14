Attualità
Donna fermata a Masserano rifiuta l’alcoltest
Fermata a Masserano. A suo carico è scattata la denuncia da parte dei carabinieri.
Donna fermata a Masserano rifiuta l’alcoltest.
Domenica durante un normale posto di controllo una donna alla guida di un’auto è stata fermata dai carabinieri per un controllo. La donna ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. E’ stata denunciata.
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