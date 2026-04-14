Questa settimana prenderanno avvio i lavori edilizi dell’area interna del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biella di adeguamento alle più recenti normative in materia di antisismica, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Partono i lavori al pronto soccorso di Biella

L’intervento richiederà il trasloco temporaneo di buona parte delle attività nei locali adiacenti, normalmente adibiti alle Maxi Emergenze e alla Rianimazione e che avrà luogo martedì 14 aprile.

ertanto si ritiene opportuno informare i cittadini che accederanno in Pronto Soccorso che l’attività sarà comunque garantita per le emergenze e urgenze, ma che in particolare durante questa settimana avrà luogo una fase di riorganizzazione in spazi comunque diversi e più contenuti di quelli normalmente a disposizione.

L’intervento sarà anche l’occasione per una riqualificazione degli ambienti che, dopo la pandemia e oltre dieci anni di attività, potranno essere così rinnovati a beneficio dei pazienti.

Per consentire i lavori di cantiere, l’accesso al Pronto Soccorso sarà unico, sia per i mezzi sia per i pedoni, e avverrà esclusivamente dall’esterno tramite la rampa delle ambulanze, dove è stata allestita una camera calda provvisoria. Contestualmente, l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) sarà trasferita al quarto piano ovest, presso le degenze del reparto di Medicina d’Urgenza.

Inoltre, in modo particolare, durante i primi giorni di transizione delle attività del Pronto Soccorso, tra martedì 14 e giovedì 16 aprile, sarà in atto una fase di assestamento che comporterà necessariamente una nuova messa a punto dell’organizzazione e per questa ragione si ricorda ai cittadini che per i bisogni di salute nell’ambito delle cure primarie possono rivolgersi ai medici della propria AFT – Aggregazioni Funzionali Territoriali -, e che, inoltre, è attiva a Ponderano, presso l’atrio dell’Ospedale, la nuova “CASA della COMUNITÀ” per bisogni sanitari sia medici che infermieristici non urgenti:

– dal primo aprile è aperta dal lunedì al venerdì anche con attività diurna dalle 8.00 alle 20.00 con personale medico e infermieristico;

– nelle restanti fasce orarie settimanali, ossia nei giorni festivi e dalle 20:00 alle 8:00, è attivo il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).

L’intervento ai locali del Pronto Soccorso rientra in un più ampio piano di adeguamento strutturale, sulla base delle più recenti normative in materia di antisismica, che l’ASL BI ha avviato nel corso del 2025, con una serie di cantieri parcellizzati all’interno del presidio ospedaliero. I lavori sono stati programmati per fasi successive, al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari e parallelamente delle attività assistenziali.

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