E' felice di essere tornata in Italia Elsa

Dopo il ricovero a Zurigo, finalmente una buona notizia

Pubblicato

13 secondi fa

il

Elsa Rubino

E’ felice di essere tornata in Italia Elsa

E trascorsa la prima notte all’ospedale Cto di Torino Elsa Rubino, arrivata ieri dall’ospedale di Zurigo. A Torino continuerà il suo percorso di recupero. E’ stata accolta dal personale dell’ospedale strappandole un sorriso. Presto potrà iniziare a vedere i parenti e poi anche gli amici.
I compagni della 2E del liceo Sella di Biella non vedono l’ora di poterla riabbracciarla.

