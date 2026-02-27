AttualitàBiella
E’ felice di essere tornata in Italia Elsa
Dopo il ricovero a Zurigo, finalmente una buona notizia
E’ felice di essere tornata in Italia Elsa
E trascorsa la prima notte all’ospedale Cto di Torino Elsa Rubino, arrivata ieri dall’ospedale di Zurigo. A Torino continuerà il suo percorso di recupero. E’ stata accolta dal personale dell’ospedale strappandole un sorriso. Presto potrà iniziare a vedere i parenti e poi anche gli amici.
I compagni della 2E del liceo Sella di Biella non vedono l’ora di poterla riabbracciarla.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella1 giorno fa
Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un malore
Circondario2 giorni fa
19enne investito mentre si allena e scontro fra due auto nel tentativo di scansarlo
Fuori provincia1 giorno fa
Calcio in lutto per Gianluca, dirigente morto a soli 60 anni
Fuori provincia2 giorni fa
E’ morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della mamma
Biella2 giorni fa