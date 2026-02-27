Seguici su

Delmastro: "Passo in avanti per la scuola della penitenziaria"

Pubblicato

38 secondi fa

il

“Con l’affidamento dell’incarico per la progettazione degli interventi di bonifica dell’amianto prende ufficialmente avvio l’iter operativo sull’ex Ospedale di Biella, primo passaggio necessario per arrivare alla realizzazione della futura scuola. Con questo affidamento compiamo un passo concreto che permetterà di mettere in sicurezza l’area per poi procedere con gli interventi strutturali.
Ancora una volta, sbricioliamo con i fatti l’ironia del nulla di chi è stato sempre pronto a scommettere contro i progetti per la città e continuiamo a lavorare perché gli impegni presi diventino realtà”.

Lo dichiara in una nota il Sottosegretario e deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro delle Vedove.

