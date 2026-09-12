Domani torna la Corsa della Speranza. Da un anniversario all’altro: due anni fa ha festeggiato i suoi primi vent’anni, spostando la linea di partenza e arrivo in via Malta, sotto la sede del Fondo Edo Tempia. Quest’anno l’edizione numero 22 coincide con il compleanno numero 45 dell’associazione, punto di riferimento per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro nel Piemonte orientale.

E quando il gruppo dei partecipanti si schiererà per il via, lo farà all’ombra della palazzina dove è di casa il laboratorio di genomica. Cuore dei progetti di ricerca medico-scientifica fatti a Biella, che a sua volta compie i suoi primi 25 anni.

Domani torna la Corsa della Speranza

È proprio per sostenere gli studi che mettono a punto diagnosi più precise e terapie più efficaci che è nata la Corsa della Speranza. I proventi della manifestazione sono un aiuto concreto ai due laboratori nati grazie a una delle tante intuizioni di Elvo Tempia. L’altro, il laboratorio di oncologia molecolare, è anche fortemente impegnato nel campo della diagnostica. Con i test svolti al servizio dei pazienti di buona parte delle aziende sanitarie del Piemonte. Fu quella la scelta fatta nel 2004, quando la prima edizione sposò la causa della Terry Fox Run. Ideata sulla spinta di un giovane canadese che perse una gamba a causa di un tumore, ma che attraversò l’America per sensibilizzare sull’importanza della ricerca.

La Corsa della Speranza è anche allegria e divertimento. Il programma è quello consolidato: partenza e arrivo sotto la sede del Fondo Edo Tempia. Il via alle 10.30 mentre alle 10 ci sarà il minigiro riservato a bambine e bambini su un anello corto, attorno alla villa e ai giardini del Fondo. Per chi ha le gambe più allenate, ma anche per chi vuole passare una mattina in compagnia, il tracciato è di circa 5 chilometri senza salite o difficoltà. Si attraverserà Biella transitando anche da via Italia. Con una modifica al percorso dell’anno scorso quando il salotto della città era inaccessibile in vista dell’apertura del cantiere della ripavimentazione.

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