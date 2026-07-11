Pigiama Run 2026, sono aperte le iscrizioni.

Pigiama Run 2026, sono aperte le iscrizioni

«Venerdì 18 settembre alle 19.00, in 38 località in tutta Italia, partiremo insieme per una corsa-camminata speciale dedicata ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie!

Anche Biella è pronta a indossare il pigiama più solidale dell’anno: un gesto semplice, colorato e pieno di significato, per far sentire la nostra vicinanza a chi affronta ogni giorno la malattia». Poche semplici parole quelle di Lilt Biella per annunciare a tutti, nessuno escluso, l’apertura delle iscrizioni alla ormai storica Pigiama Run che si terrà il 18 settembre. Per iscriversi: pigiamarun.it /biella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook