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Pigiama Run 2026, sono aperte le iscrizioni
Anche Biella è pronta a indossare il pigiama più solidale dell’anno
Pigiama Run 2026, sono aperte le iscrizioni.
Pigiama Run 2026, sono aperte le iscrizioni
«Venerdì 18 settembre alle 19.00, in 38 località in tutta Italia, partiremo insieme per una corsa-camminata speciale dedicata ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie!
Anche Biella è pronta a indossare il pigiama più solidale dell’anno: un gesto semplice, colorato e pieno di significato, per far sentire la nostra vicinanza a chi affronta ogni giorno la malattia». Poche semplici parole quelle di Lilt Biella per annunciare a tutti, nessuno escluso, l’apertura delle iscrizioni alla ormai storica Pigiama Run che si terrà il 18 settembre. Per iscriversi: pigiamarun.it /biella.
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