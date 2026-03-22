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Da Cossato: “Grazie all’ospedale di Ponderano”

La testimonianza di un paziente

Pubblicato

3 minuti fa

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Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di Gianni Cavicchioli.
«Ci tengo a fare questa pubblicazione perché penso sia doveroso nei confronti dei medici e di tutto il personale che opera nel nostro ospedale degli Infermi di Ponderano – dice -. In questo periodo devo recarmi spesso nei reparti per esami e controlli vari e ci tengo a dire che ogni volta mi sono sempre trovato bene. Ho sempre incontrato tutta gente educata e seria, dagli uffici agli ambulatori, alla sala operatoria, in cui sono stato più volte pure lì. Gente bravissima. I dottori ti spiegano bene tutto. Gli infermieri e le oss sono sempre stati discreti e gentili. Prima di entrare in camera dicono: “Permesso, disturbiamo?” Non ho mai avuto problemi. Sono stato in Oculistica e in Cardiologia e ho fatto radioterapia. In particolare sottolineo Cardiologia. Un grazie particolare va al dottor Biondino Marenna e al suo staff composto da Tania, Manuela, Paola, Francesca ed Elisa. Bisogna anche dire che io quando vado in ospedale sono calmo e rispettoso, non nervoso, e questo certamente favorisce un rapporto di fiducia reciproco».

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