Attualità
Incidente a Zumaglia: centauro 50enne in ospedale
Sinistro autonomo. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza del 118
Incidente a Zumaglia: centauro 50enne in ospedale
Ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso il 50enne che venerdì sera 20 marzo è caduto con la moto. Si tratta di un incidente autonomo. Sul posto l’ambulanza e i carabinieri per i rilievi del caso.
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