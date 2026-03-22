Incidente a Zumaglia: centauro 50enne in ospedale

Ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso il 50enne che venerdì sera 20 marzo è caduto con la moto. Si tratta di un incidente autonomo. Sul posto l’ambulanza e i carabinieri per i rilievi del caso.

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