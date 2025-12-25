Da Brusnengo la storia piena di forza e positività di Francesco

Cosa rende straordinario un territorio? Le storie incredibili e spesso inedite delle persone che lo abitano. Con questo spirito l’Associazione Terre Rosse Cultura ed Eventi di Brusnengo ha lanciato il format ‘Share Your Story’.

La storia piena di forza e positività di Francesco

«Il 2025 è stato un viaggio incredibile – spiegano dal sodalizio -, abbiamo intervistato atleti olimpionici, tecnici che hanno sperimentato in condizioni di microgravità, voci che hanno dato vita ai grandi film e periti forensi al servizio della giustizia. Siamo saliti sugli 8.000 metri dell’Himalaya, abbiamo corso la Parigi-Dakar e scoperto imprenditori che hanno cambiato il volto della nostra terra. Abbiamo sentito il battito del Teatro Alla Scala, la musica dei grandi stadi, e il respiro sospeso di chi salva vite nell’emergenza. Dopo otto mesi di emozioni, siamo arrivati all’ultimo capitolo del 2025. Per concludere abbiamo scelto una storia ancora più speciale perché fa sussultare la mente, il cuore e l’anima insieme: la storia di Francesco».

A soli 5 anni, nel 2020, Francesco ha affrontato un trapianto di rene, l’altro rene ha una funzionalità del dieci per cento.

Nelle scorse settimane, intervistato da Paolo Zanone davanti a un auditorium gremito, Francesco ha raccontato la sua vita fatta di famiglia, scuola, amici e hobby, ma anche di cure e controlli costanti.

«È stato incredibile vedere come un bambino, nonostante le sfide affrontate, non senta il peso della “diversità”. Con una maturità e una forza disarmanti, ha dialogato con il pubblico trasmettendo una lezione di vita purissima. La risposta del territorio è stata commovente: quasi 140 persone hanno riempito la sala, permettendoci di raccogliere 1.700 Euro. L’intera somma è stata donata da Terre Rosse alla Fondazione FORMA (Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino), l’eccellenza che ha seguito Francesco nel suo percorso».

«Grazie – concludono dall’associazione – a chi ha condiviso questo viaggio con noi. La storia di Francesco ci ricorda che, a volte, l’impresa più eroica è semplicemente amare la vita con tutto se stessi».

