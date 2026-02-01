Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…

Cosa guardare al cinema nel week-end

Multisala Mazzini

Sala 1: “LA GRAZIA” Orari: Sabato ore: 16:30 – 19:30. Domenica ore: 16:00 – 18:30. “SEND HELP” Orari: Sabato ore: 22:00. Domenica ore: 21:00. Sala 2: “LE COSE NON DETTE” Orari: Sabato ore: 17:00 – 19:45 – 22:00. Domenica ore: 16:00 – 18:30 – 21:00. Sala 3: “MARTY SUPREME – Sogna in Grande” Orari: Sabato ore: 16:30 – 21:30. Domenica ore: 18:00 – 21:00. “2 CUORI E 2 CAPANNE” Orari: Sabato ore: 19:30. Domenica ore: 15:45.

Cinema Teatro Odeon

“BUEN CAMINO” Orari: Sabato ore: 21:00. Domenica ore: 17:00 – 20:00.

Candelo – Cinema Verdi

Sala 1: Sabato – PAUL, UN PINGUINO DA SALVARE: ore 15,00; SENTIMENTAL VALUE: ore 17,00 – 21,00; LA SCELTA DI JOSEPH: ore 19,30. Domenica – LA SCELTA DI JOSEPH: ore 10,00 – 18,45; MARTY SUPREME: ore 16,00; SENTIMENTAL VALUE: ore 20,45. Sala 2: Sabato – MARTY SUPREME: ore 15,15 – 20,45; NORIMBERGA: ore 18,00. Domenica – MARTY SUPREME: ore 10,00 – 20,45; SENTIMENTAL VALUE: ore 15,30; NORIMBERGA: ore 18,00.

Valdilana – Cinema Giletti

“LADRO DI RAZZA” Orari: Sabato ore 21,15.

