Daniele Mason nuovo segretario generale di Fillea-Cgil. E’ stato eletto venerdì con il 92,8% dei voti favorevoli durante le assemblee generali, guiderà le tre strutture di Biella, Vercelli-Valsesia e Novara-Vco.

Daniele Mason nuovo segretario generale di Fillea-Cgil

Mason torna in Fillea dopo essere stato prima segretario generale delle strutture di Vercelli-Valsesia e poi di Biella, nonchè segretario organizzativo Fillea Piemonte. Negli ultimi sette anni ha ricoperto il ruolo di segretario confederale con deleghe organizzative nella CGIL di Biella.

Il neo segretario dice: “Sono consapevole dell’importanza e complessità dei compiti che mi attendono. Ma sono anche fiducioso ed ottimista. Rientro in un settore – quello delle costruzioni- in fase di assestamento dopo i picch di questi anni. Dovuti alla proliferazione dei cantieri legati a bonus edilizi e PNRR. Un settore in cui l’edilizia fa da traino agli altri comparti, dei materiali e del legno, è un settore molto dinamico. Che va a espandersi, ma altrettanto velocemente si può contrarre,legato in maniera proporzionale alla situazione economica del paese.

Avremo modo di toccare con mano il polso della situazione del settore. Sono aperte o stiamo per aprire le trattative per il rinnovo dei contratti di secondo livello, che sono appunto territoriali. E ci renderanno subito chiara la situazione dell’edilizia e dei materiali da costruzione. In tutto questo c’è la costante, fondamentale, che sono le lavoratrici e i lavoratori. I quali, inseriti in questi settori così dinamici, sono coloro che subiscono sempre le oscillazioni di mercato di cui ho accennato. Ecco, il nostro compito ed obiettivo primario è quello di tutelare al meglio possibile lavoratrici e lavoratori”.

LEGGI ANCHE: Fisac Cgil e Mapfre: accordo per il primo contratto integrativo

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook