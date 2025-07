Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…

Multisala Mazzini

Sala 1: “Roger Water: This in a not Drill – Live from Prague”. Orari: sabato ore 21.15, domenica ore 21. “Superman”. Orari: sabato ore 18.30, domenica ore 18.

Sala 2: “I Fantastici 4” (3D). Orari: sabato ore 18.30 – 21.30, domenica ore 16 – 18.30 – 21.15.

Sala 3: “Jurassic World – La Rinascita”. Orari: sabato ore 18.30, domenica ore 18. “Presence”. Orari: sabato ore 22, domenica ore 16 – 21.

Cinema Teatro Odeon

Chiusura estiva

Cinema Impero

Chiusura estiva

Cinema Verdi – Candelo

Chiusura estiva

Teatro Giletti – Ponzone

Chiusura estiva

