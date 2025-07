La Regione Piemonte trova la soluzione per gli “usi civici”. Approvato all’unanimità l’emendamento di cui è prima firmataria Elena Rocchi. Consigliera regionale del gruppo Lista Civica Cirio Presidente Pml e vice presidente della commissione Enti locali e autonomie.

Al centro del provvedimento, la questione di terreni gravati da usi civici appunto. Sono un diritto di godimento spettante ad una specifica comunità, sussistente generalmente su fondi rustici. E che si concretizzano nei diritti di coltivazione, caccia, pascolo o legnatico (raccolta legna).

Si tratta di diritti risalenti al medioevo, nati per dare sostentamento alle popolazioni. Quando la terra era l’unico elemento da cui si potessero ricavare prodotti necessari alla sopravvivenza.

E arrivano i ringraziamenti del gruppo consiliare di minoranza. La capogruppo Teresa Citro scrive: «Il consiglio regionale all’unanimità ha approvato l’emendamento proposto dalla consigliera regionale avvocato Elena Rocchi, in materia di usi civici. Recependo il disagio e il malcontento dei cittadini roasiani interessati dalla problematica, si è fatta portavoce di queste istanze. E ha presentato un emendamento volto alla rideterminazione dei canoni dovuti. Infatti, da un primo calcolo effettuato dei funzionari del comune di Roasio, risultavano somme decisamente consistenti da pagare. Tanto che alcuni imprenditori agricoli della zona avevano anche paventato la chiusura delle attività. Tale questione, rimasta latente per molto tempo, è emersa solo ultimamente, comportando però la necessità di sanare quanto dovuto per il godimento dei terreni in questi anni».

«L’emendamento rimodula i risarcimenti dovuti e identifica un ricalcolo dei canoni di concessione esteso anche ai contenziosi in corso. Riconoscendo le opere e le migliorie effettuate negli anni dalle aziende agricole sui terreni. Dovrebbero così regolarizzarsi molte vertenze. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale si adopererà per darne applicazione evitando di fare cassa su coloro che detengono i terreni. Ma dando valore al beneficio che i privati hanno dato alla collettività».

