Ci sono le nuvole, ma le temperature restano gradevoli. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 24 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Ci sono le nuvole, ma le temperature restano gradevoli

Nella notte il territorio gode di condizioni climatiche favorevoli. Si prevedono poche nuvole con una temperatura di circa 18°C. La velocità del vento è moderata, attorno a 1,5 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo si presenta sereno con una temperatura che scende fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa rimane bassa, attorno al 7%, e il vento continua a soffiare leggermente.

Nel pomeriggio, si assiste a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventa coperto. La temperatura raggiunge il picco di 27,3°C. La velocità del vento è contenuta, intorno ai 5 km/h, e non si prevedono precipitazioni.

In sera, il cielo rimane coperto e la temperatura scende a circa 17,9°C. La velocità del vento si mantiene bassa e non si registrano precipitazioni.

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