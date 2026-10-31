«Catena davanti alla posta di Vigliano “intrappola” i disabili». A volte basta una catena per trasformare una semplice azione quotidiana in un problema. E così, anche andare all’ufficio postale, può diventare una sfida per chi convive con una disabilità.

«Catena davanti alla posta di Vigliano “intrappola” i disabili»

Succede a Vigliano, dove una limitazione aggiunta di recente per impedire alle macchine di sostare dinnanzi agli sportelli sta creando disagio a chi usufruisce degli stalli gialli. «Vorrei fare una segnalazione in quanto persona disabile – scrive una lettrice -. Alle poste di Vigliano hanno messo una catena per bloccare l’accesso alle auto sul vialetto di fronte all’entrata dell’ufficio. Il problema è che questa catena è messa proprio accanto all’unico posto per disabili disponibile. Che è letteralmente in un cubicolo tra blocchi di cemento e quest’ultima aggiunta rende di fatto impossibile a un disabile fare manovra per uscire. Obbligandolo a uscire in retromarcia e rischiando un incidente contro chi sta viaggiando su via Libertà».

E prosegue. «Il Biellese è sempre meno un territorio adatto a persone disabili come me. Ogni giorno troviamo barriere sempre peggiori che ci rendono la vita ancora più complicata di quanto non faccia già la nostra disabilità. È sfiancante vedere che ai biellesi normodotati interessa sempre meno delle problematiche che devono affrontare i disabili».

La risposta

Contattata nel merito, l’azienda chiarisce la propria posizione sulla vicenda, aprendo alla possibilità di farsi avanti per trovare un’eventuale alternativa. «Poste Italiane è estranea al divieto di accesso comparso in prossimità dell’ufficio postale di Vigliano, che delimita con una catena lo spazio antistante l’ingresso. L’azienda, sempre attenta ai bisogni dei cittadini, si farà parte attiva presso i soggetti coinvolti per valutarne la possibile rimozione».

LEGGI ANCHE: “Non sopporto i disabili” e ustiona il compagno con l’accendino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook