“Non sopporto i disabili”: espulso lo studente che aveva ustionato il compagno

Alla fine, durante il consiglio di classe straordinario ha prevalso la proposta della dirigente scolastica: l’espulsione. Così è stato espulso lo studente che nei giorni scorsi aveva indirizzato il getto di una bomboletta spray trasformata con un accendino in un “lanciafiamme” verso il compagno di classe con disabilità.

Espulsione e lavori socialmente utili per lo studente

All’unanimità, il Consiglio d’istituto di una scuola di Pinerolo, ha decretato l’allontanamento dalla comunità educante, il riorientamento e la possibile collocazione in un altro istituto o ente di formazione professionale, oltre che l’effettuazione di lavori socialmente utili presso un ente di volontariato.

Sospesi i compagni che hanno ripreso

I provvedimenti, tuttavia, non sono stati presi solamente nei confronti dell’autore del gesto: il consiglio ha sospeso per 14 giorni, infatti, anche chi ha ripreso l’episodio con il cellulare e l’ha divulgato sulla chat di gruppo della classe. Anche per loro sono previsti lavori socialmente utili.

Un progetto con la Juventus

La scuola, oltre a punire il comportamento, ha promosso anche un’iniziativa di sensibilizzazione insieme alla Juventus, un progetto sullo sport inclusivo.

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Immagine di repertorio

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