BiellaCronaca
Schianto in via Bertodano: auto abbatte una cabina telefonica
Paura la scorsa notte a Biella
Incidente stradale intorno alle 3 di questa notte, 28 novembre, in via Bertodano a Biella. Per motivi ancora da chiarire, un’auto è finita contro una cabina telefonica, provocando danni anche all’armadio della rete telefonica e a un palo dell’illuminazione pubblica.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza e transennare l’area. Presenti anche gli agenti della Questura di Biella per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.
Immagine di repertorio
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