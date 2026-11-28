Incidente stradale intorno alle 3 di questa notte, 28 novembre, in via Bertodano a Biella. Per motivi ancora da chiarire, un’auto è finita contro una cabina telefonica, provocando danni anche all’armadio della rete telefonica e a un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza e transennare l’area. Presenti anche gli agenti della Questura di Biella per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio

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