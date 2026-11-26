Palloncini azzurri e bianchi, fiori bianchi e gialli, uno striscione preparato dai colleghi di lavoro e tantissimi ragazzi con indosso magliette che riportavano il volto di Giovanni Valenzisi. Il Villaggio Lamarmora questa mattina si è stretto attorno alla famiglia del diciassettenne, morto nel tragico incidente stradale di Lenta, per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Giovanni Valenzisi, il doloroso ultimo saluto

Un piazzale gremito ha accolto il feretro davanti alla chiesa parrocchiale del quartiere. Ad attenderlo c’erano i palloncini con la scritta «Ciao Giovanni», pronti a salire in cielo, e lo striscione dell’azienda di ponteggi per cui il ragazzo lavorava da quasi due anni. “Ciao Gio! – recitava – Resterai sempre vivo nei nostri cuori… I tuoi colleghi amici”. Un segno dell’affetto e del dolore di chi aveva condiviso con lui le giornate di lavoro e lo aveva conosciuto come un giovane educato, rispettoso e sempre disponibile.

In tanti hanno voluto esserci: familiari, amici, compagni, conoscenti e semplici cittadini, uniti in un abbraccio collettivo che ha testimoniato quanto fosse amato quel ragazzo di appena 17 anni, la cui vita si è spezzata troppo presto. Alcuni giovani indossavano magliette con stampato il volto di Giovanni, un modo per portare con sé il suo ricordo anche nel momento più difficile.

La cerimonia funebre è stata celebrata dal parroco, don Ezio Saviolo. Una mattinata di commozione per il Villaggio Lamarmora e per tutta la comunità biellese, ancora profondamente scossa da una tragedia che ha lasciato un vuoto enorme nella vita di tante persone.

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