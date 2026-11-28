A partire dalle ore 20 di lunedì 30 novembre 2026, il servizio di Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica, sarà trasferito dall’Ospedale alla nuova Casa della Comunità di Biella, con accesso da via Delleani (ingresso B). Presso l’atrio dell’Ospedale è, infatti, presente la Casa della Comunità di Ponderano che manterrà esclusivamente attività su prenotazione.

Il servizio di Continuità Assistenziale dalle 20 di lunedì 30 novembre sarà attivo presso la Casa della Comunità di Biella e continuerà a garantire assistenza sanitaria secondo i seguenti orari:

● giorni feriali: dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo;

● giorni prefestivi e festivi: servizio attivo 24 ore su 24, dalle ore 08:00 del giorno prefestivo fino alle ore 8:00 del giorno successivo al festivo.

Si ricorda che il Servizio di Continuità Assistenziale garantisce l’assistenza medica di base per situazioni che hanno carattere di urgenza e che si verificano nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi. Il servizio è gratuito e le prestazioni offerte riguardano:

● visite;

● prescrizione di farmaci (ma solo quelli indicati per le terapie d’urgenza e per la copertura di un ciclo

di terapia massima di tre giorni);

● certificati di malattia (per un massimo di tre giorni);

Per accedere al servizio di Continuità Assistenziale è sempre necessario chiamare il numero telefonico unico 116117, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 8 e 24 ore su 24 nei giorni festivi e prefestivi. Nel caso in cui il paziente descriva una sintomatologia riferibile a un’emergenza-urgenza, la chiamata verrà inoltrata alla Centrale Operativa dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118.

Il trasferimento rientra nel percorso di potenziamento dei servizi territoriali legato all’attivazione delle nuove Casa di Comunità, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria per i cittadini.

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