“Non sopporto i disabili” e ustiona il compagno con l’accendino

Un ragazzo con disabilità è stato ustionato al braccio con la fiamma di un accendino negli spogliatoi di una scuola di Pinerolo. L’aggressione è avvenuta giovedì scorso. I professori, rimasti all’esterno dello spogliatoio per tutelare la privacy degli studenti, sono stati richiamati dalle urla della vittima.

Ustiona il compagno negli spogliatoi

Lo studente, 19 anni, è stato accompagnato in ospedale per essere medicato mentre all’interno della scuola è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del compagno di classe, di 16 anni, che sarebbe responsabile dell’aggressione ed è stato nel frattempo indagato per lesioni.

La preside dell’istituto ha denunciato l’episodio ai carabinieri. Spetterà al consiglio di classe stabilire il provvedimento disciplinare per punire il responsabile: in ballo, oltre alla sospensione, c’è anche l’allontanamento dalla scuola.

Aggressore senza genitori e con precedenti vandalici

La famiglia del giovane aggressore, convocata dalla dirigente scolastica, non si sarebbe ancora presentata in istituto. A scuola saranno intanto raccolte le testimonianze degli altri ragazzi presenti nello spogliatoio per fare ulteriore chiarezza sull’accaduto.

La madre del 19enne ha presentato querela ai carabinieri di Pinerolo. Il ragazzo è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 5 giorni per ferite alle braccia. Il 16enne, indagato per lesioni, rischia l’espulsione dalla scuola. Sarebbe inoltre responsabile di atti vandalici all’interno dell’istituto: avrebbe aperto diversi estintori costringendo la scuola alla chiusura fino a martedì 6 ottobre per consentire la bonifica dei locali. I carabinieri hanno trasmesso la segnalazione alla Procura per i minori.

La preside proporrà l’espulsione: “Ha detto che non sopporta i disabili”

Intanto è stato fissato per venerdì 9 ottobre il consiglio di classe straordinario che dovrà decidere la sanzione per lo studente accusato di aver ustionato un compagno di classe disabile.

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Immagine di repertorio

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