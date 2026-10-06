AttualitàValle Cervo
Lutto a Tollegno: addio a Silvano Stellino. Aveva 56 anni
Il funerale sarà celebrato giovedì 8 ottobre in chiesa
E’ mancato all’ospedale di Novara Silvano Stellino di 56 anni. Il funerale sarà celebrato giovedì 8 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Tollegno, paese dove arrivava.
Lascia la moglie Fiorenza con Leonardo, mamma Maria, la sorella Cinzia, zii, cugini e parenti.
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