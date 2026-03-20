A due giorni dalla nostra richiesta di chiarimenti, dalla Giunta e dalla maggioranza regionale prosegue un assordante silenzio. Nè il Presidente Nicco non ha risposto alla mia semplicissima richiesta di applicazione delle norme regionali in materia di trasparenza per far sì che Chiorino e Zappalà integrino le omissioni delle loro dichiarazioni di trasparenza.

Intanto, a fronte dei documenti e delle foto che stanno uscendo la situazione è sempre più insostenibile: Del Mastro ha mentito e sapeva bene con chi si stava mettendo in affari, insieme alla vicepresidente della Regione.

Cirio e i partiti della coalizione di destra non possono continuare a mettere la testa sotto la sabbia, questa situazione va chiarita e affrontata perchè infanga tutto il Piemonte.

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