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Caso Del Mastro e Chiorino. Ravinale (AVS): “Ancora nessuna risposta”

“Ancora nessuna risposta da Cirio e Nicco”

Pubblicato

17 minuti fa

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A due giorni dalla nostra richiesta di chiarimenti, dalla Giunta e dalla maggioranza regionale prosegue un assordante silenzio. Nè il Presidente Nicco non ha risposto alla mia semplicissima richiesta di applicazione delle norme regionali in materia di trasparenza per far sì che Chiorino e Zappalà integrino le omissioni delle loro dichiarazioni di trasparenza.

Intanto, a fronte dei documenti e delle foto che stanno uscendo la situazione è sempre più insostenibile: Del Mastro ha mentito e sapeva bene con chi si stava mettendo in affari, insieme alla vicepresidente della Regione.
Cirio e i partiti della coalizione di destra non possono continuare a mettere la testa sotto la sabbia, questa situazione va chiarita e affrontata perchè infanga tutto il Piemonte.
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1 Commento

1 Commento

  1. Sandrone

    20 Marzo 2026 at 17:32

    AVS, Associazione Vili Schifosi
    Andate a nascondervi, amici di criminali come la Salis e terroristi islamici come Hamas

    Rispondi

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