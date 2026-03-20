Attualità
Caso Del Mastro e Chiorino. Ravinale (AVS): “Ancora nessuna risposta”
“Ancora nessuna risposta da Cirio e Nicco”
A due giorni dalla nostra richiesta di chiarimenti, dalla Giunta e dalla maggioranza regionale prosegue un assordante silenzio. Nè il Presidente Nicco non ha risposto alla mia semplicissima richiesta di applicazione delle norme regionali in materia di trasparenza per far sì che Chiorino e Zappalà integrino le omissioni delle loro dichiarazioni di trasparenza.
Intanto, a fronte dei documenti e delle foto che stanno uscendo la situazione è sempre più insostenibile: Del Mastro ha mentito e sapeva bene con chi si stava mettendo in affari, insieme alla vicepresidente della Regione.
Cirio e i partiti della coalizione di destra non possono continuare a mettere la testa sotto la sabbia, questa situazione va chiarita e affrontata perchè infanga tutto il Piemonte.
Cirio e i partiti della coalizione di destra non possono continuare a mettere la testa sotto la sabbia, questa situazione va chiarita e affrontata perchè infanga tutto il Piemonte.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
1 Commento
Lascia un commento
Lascia un commento
Fuori provincia1 giorno fa
Bimbo muore soffocato mentre la mamma è in ospedale per partorire
Biella2 giorni fa
FdI biellese e la bufera per la società “vicina” alla mafia
Cronaca1 giorno fa
La lite finisce a coltellate: un ferito in ospedale
Cossatese1 giorno fa
Addio a Valentina Ruggia, aveva 46 anni
Cronaca1 giorno fa
Sandrone
20 Marzo 2026 at 17:32
AVS, Associazione Vili Schifosi
Andate a nascondervi, amici di criminali come la Salis e terroristi islamici come Hamas