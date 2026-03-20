Seguici su

Attualità

Giovane mamma di Biella muore improvvisamente a 41 anni

Oggi celebrato il funerale di Helenia Pierucci

Pubblicato

7 secondi fa

il

Improvvisamente è mancata Helenia Pierucci in Sau. Aveva 41 anni. Si è spenta mercoledì 18 marzo all’ospedale di Ponderano. Lascia il marito Gian Nicola con il piccolo Edoardo Lorenzo, la mamma Michela, la sorella Deborah con Silvano, la suocera Maria Teresa. Il funerale è stato celebrato oggi a Biella, la cara Helenia è stataportata al cimitero di Borriana

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.