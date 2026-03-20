Giovane mamma di Biella muore improvvisamente a 41 anni

Improvvisamente è mancata Helenia Pierucci in Sau. Aveva 41 anni. Si è spenta mercoledì 18 marzo all’ospedale di Ponderano. Lascia il marito Gian Nicola con il piccolo Edoardo Lorenzo, la mamma Michela, la sorella Deborah con Silvano, la suocera Maria Teresa. Il funerale è stato celebrato oggi a Biella, la cara Helenia è stataportata al cimitero di Borriana

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook