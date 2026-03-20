Attualità
Giovane mamma di Biella muore improvvisamente a 41 anni
Oggi celebrato il funerale di Helenia Pierucci
Improvvisamente è mancata Helenia Pierucci in Sau. Aveva 41 anni. Si è spenta mercoledì 18 marzo all’ospedale di Ponderano. Lascia il marito Gian Nicola con il piccolo Edoardo Lorenzo, la mamma Michela, la sorella Deborah con Silvano, la suocera Maria Teresa. Il funerale è stato celebrato oggi a Biella, la cara Helenia è stataportata al cimitero di Borriana
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