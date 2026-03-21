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Alessandro Barbero sarà a Biella ad aprile

Incontro aperto al pubblico in Duomo

Pubblicato

24 minuti fa

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Ricordo le cartoline di Biella

Alessandro Barbero sarà a Biella ad aprile.

Il professore più conosciuto e apprezzato d’Italia il prossimo 17 aprile terrà a Biella una vera e propri a lectio nell’ambito della rassegna “Sia luce” che celebra gli 800 anni della nascita di San Francesco d’Assisi.

Appuntamento in Duomo a Biella dalle 21, apertura delle porte dalle 20.15 fino a esaurimento posti.

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1 Commento

1 Commento

  1. Aldo

    21 Marzo 2026 at 6:38

    al sa tutt

    Rispondi

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