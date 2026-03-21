Attualità
Alessandro Barbero sarà a Biella ad aprile
Incontro aperto al pubblico in Duomo
Alessandro Barbero sarà a Biella ad aprile.
Il professore più conosciuto e apprezzato d’Italia il prossimo 17 aprile terrà a Biella una vera e propri a lectio nell’ambito della rassegna “Sia luce” che celebra gli 800 anni della nascita di San Francesco d’Assisi.
Appuntamento in Duomo a Biella dalle 21, apertura delle porte dalle 20.15 fino a esaurimento posti.
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Aldo
21 Marzo 2026 at 6:38
al sa tutt