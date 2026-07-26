«Cantieri infiniti e sport “fuorigioco” senza lo stadio Abate». Il prolungarsi di tanti cantieri aperti, la scarsa manutenzione del verde e la carenza di spazi per le attività sportive creano malcontento a Cossato.

«Cantieri infiniti e sport “fuorigioco” senza lo stadio Abate»

La segnalazione arriva via telefono e “porta la firma” di Gianni Cavicchioli. «A Cossato ci sono troppe situazioni che non vanno bene e io, che sono emiliano, non so stare zitto – dice -. Se qualcosa non va, bisogna parlarne. Ad esempio, ho visto i ragazzini dello Splendor allenarsi al mercato coperto, perché non hanno nessun altro spazio. Lì però non è un’area fatta per ospitare quell’attività e se cadono possono farsi male. Ma possibile che non si possa trovare un’altra soluzione? Lo stadio “Abate” (nella foto) è chiuso per lavori di manutenzione agli spogliatoi, possibile che non si possano affittare dei locali mobili per consentire ugualmente lo svolgimento dell’attività? Il Città di Cossato è rimasta senza un campo sportivo su cui giocare e deve trasferirsi a Bollengo».

«E poi ci sono troppi cantieri aperti tutti insieme. La fibra e il teleriscaldamento servono, ma non si possono gestire meglio i lavori? A Cossato non ci si muove più ormai da mesi. La staccionata lungo il torrente Strona cade a pezzi, non si può rinnovare? La manutenzione del verde fa pena. Passano due, tre volte all’anno a pulire e soltanto nelle vie centrali. La cura dell’ambiente è il biglietto da visita della città. Come dicevo, sono emiliano, sono aperto al confronto e allora dobbiamo chiedere ai cittadini se sono contenti di quello che si pensa di fare. Vedi i lavori di rinnovo di via Mazzini. La gente è soddisfatta? Idem per il rinnovo di piazza Angiono».

Tante problematiche

«Io chiederei ai genitori della scuola elementare se sono contenti. Dove parcheggeranno? Visto che è prevista l’eliminazione di parecchi posti auto. So che i soldi che ti danno per fare i lavori li puoi utilizzare soltanto per uno specifico progetto, ma forse sarebbe meglio non prenderli se l’opera non serve. Cossato era tanto bella. Organizziamo una serata per stare tutti insieme, come una volta. Facciamo una pizzata in via Mazzini. Ormai si è persa la voglia di comunicare. Io sono legato alle tradizioni», conclude Gianni Cavicchioli.

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