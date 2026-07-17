Un tempestivo intervento dei Carabinieri ha sventato un potenziale atto vandalico nel cuore di Cossato. Nella serata di mercoledì 15 luglio, i militari dell’Arma sono intervenuti in piazza Elvo Tempia a seguito della segnalazione di un presunto danneggiamento all’interno del parcheggio sotterraneo della zona.

Vandali nel parcheggio sotterraneo a Cossato

A far scattare l’allarme è stata una residente di 75 anni. La donna, affacciandosi dal balcone della propria abitazione, ha notato tre giovanissimi che, con fare sospetto, stavano smontando un estintore di sicurezza collocato nell’area di sosta. Vistisi scoperti e intuendo che la testimone stesse allertando le forze dell’ordine, i tre ragazzi si sono dati immediatamente alla fuga, dileguandosi nelle vie limitrofe prima dell’arrivo delle pattuglie.

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno effettuato un accurato sopralluogo per verificare l’entità dei danni. Sebbene l’estintore sia stato effettivamente manomesso dai giovani, il rapido intervento ha evitato il peggio: i militari hanno accertato che nessun veicolo parcheggiato all’interno della struttura ha subito danneggiamenti. Sono ora in corso gli accertamenti per identificare i responsabili del gesto.

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