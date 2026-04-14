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Camionista di Brusnengo muore in un incidente a Carisio

La tragedia lunedì 13 aprile. Lo schianto ha visto coinvolti due camion.

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4 minuti fa

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Camionista di Brusnengo muore in un incidente a Carisio.

Andrea Trizzino abitava a Brusnengo e lunedì 13 aprile è stato vittima di un incidente stradale. Con il suo camion si è scontrato con un altro camion tra i Comuni di Santhià e Carisio.

La vittima aveva 63 anni. Inutili i soccorsi.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco.

Coinvolto nel sinistro un altro camion condotto da un 54enne rimasto ferito e portato in ospedale a Vercelli.

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