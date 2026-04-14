Attualità
Camionista di Brusnengo muore in un incidente a Carisio
La tragedia lunedì 13 aprile. Lo schianto ha visto coinvolti due camion.
Camionista di Brusnengo muore in un incidente a Carisio.
Andrea Trizzino abitava a Brusnengo e lunedì 13 aprile è stato vittima di un incidente stradale. Con il suo camion si è scontrato con un altro camion tra i Comuni di Santhià e Carisio.
La vittima aveva 63 anni. Inutili i soccorsi.
Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco.
Coinvolto nel sinistro un altro camion condotto da un 54enne rimasto ferito e portato in ospedale a Vercelli.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Muore mentre taglia legna nei boschi
Attualità1 giorno fa
Muore nel bosco e il cane la veglia tutta la notte
Attualità3 giorni fa
Lutto a Brusnengo: addio a Veronica di 48 anni
Cronaca12 ore fa
Pranzo da incubo in hotel: intossicazione alimentare per dieci turisti
Cossatese13 ore fa