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Scivola in una riva nel bosco: ferito 60enne di Tollegno

Intervento di 118 e vigili del fuoco

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4 minuti fa

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ambulanza 118

Intervento dei vigili del fuoco a Tollegno lunedì 13 aprile per un uomo rimasto ferito.

Scivola in una riva nel bosco: ferito 60enne di Tollegno

Il 60enne residente in paese sarebbe scivolato lungo una riva rimanendo ferito. E’ stato soccorso dai vigili del fuoco di Biella e Cossato, E’ stato quindi affidato alle cure del 118.

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