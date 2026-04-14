Attualità
Scivola in una riva nel bosco: ferito 60enne di Tollegno
Intervento di 118 e vigili del fuoco
Intervento dei vigili del fuoco a Tollegno lunedì 13 aprile per un uomo rimasto ferito.
Scivola in una riva nel bosco: ferito 60enne di Tollegno
Il 60enne residente in paese sarebbe scivolato lungo una riva rimanendo ferito. E’ stato soccorso dai vigili del fuoco di Biella e Cossato, E’ stato quindi affidato alle cure del 118.
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