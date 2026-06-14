Cacciatori di plastica a colpi di yoga. Le tematiche ambientali si confermano centrali per le nuove generazioni e la dimostrazione concreta è arrivata nei giorni scorsi a Gaglianico.

Cacciatori di plastica a colpi di yoga

Il Comune ha ospitato l’ultimo appuntamento targato Plasticfree. L’iniziativa ecologica organizzata con successo dalla referente provinciale Carolina Lanatà, che ha saputo unire cittadinanza, cura dell’ambiente e benessere.

L’evento ha registrato un’ottima partecipazione di cittadini, trasformandosi in una giornata di mobilitazione attiva. «La passeggiata ecologica è stata un momento conviviale molto bello – spiegano con soddisfazione gli organizzatori -. E insieme siamo riusciti a raccogliere ben quattro grandi sacchi di rifiuti, dando un contributo concreto alla tutela dell’ambiente e alla cura del nostro territorio».

Oltre alla pulizia delle aree verdi, la giornata ha offerto un momento speciale di benessere grazie alla collaborazione di Vanessa Brundo.

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