Attualità
Buongiorno Biella scrive al sindaco sul caso “5 Forchette”
“E’ il momento di dimostrare di essere il Sindaco di tutti i cittadini”
Signor Sindaco,
è il momento di dimostrare di essere il Sindaco di tutti i cittadini di Biella e di non essere ostaggio di quella
parte dei dirigenti di Fratelli d’Italia che sta umiliando la nostra città. Vogliamo essere riconosciuti per le
nostre eccellenze e non sempre per le brutte figure che ci vengono fatte fare.
Si assicuri che la prevista audizione dei due assessori Franceschini e Paraggio di martedì sia trasparente ed
esauriente. Valuti con obiettività i fatti di cui è a conoscenza e motivi lealmente qualsiasi decisione che
riterrà di prendere.
Non contribuisca a minare la fiducia che noi biellesi vogliamo ancora avere nelle istituzioni. Buongiorno
Biella si aspetta un Sindaco all’altezza di questo difficile momento.
Il Presidente
Pierangelo Garizio
I Consiglieri Comunali
Andrea Foglio Bonda
Luigi Apicella
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