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Furto nella notte in una ditta di Cavaglià

Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

Pubblicato

15 secondi fa

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Vandali in azione a Gaglianico: danneggiato il dehor di un bar

Furto nella notte in una ditta di Cavaglià.

La scorsa notte i malviventi si sono introdotti in una azienda. Hanno portato via utensili e attrezzi di metallo. I carabinieri stanno procedendo con le indagini.

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