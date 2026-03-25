Attualità
Furto nella notte in una ditta di Cavaglià
Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.
Furto nella notte in una ditta di Cavaglià.
La scorsa notte i malviventi si sono introdotti in una azienda. Hanno portato via utensili e attrezzi di metallo. I carabinieri stanno procedendo con le indagini.
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