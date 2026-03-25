Attualità
Furto agli Orsi di Biella: ladri si calano dal tetto
Colpo nei giorni scorsi
Furto agli Orsi di Biella: ladri si calano dal tetto.
Colpo anomalo al centro commerciale Gli Orsi di Biella. Sono entrati in azione i ladri acrobati che si sono calati dal tetto. Sono riuscito a entrare in diversi negozi . Hanno portato via soldi e refurtiva. Sono in corso le indagini.
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