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Bruciano ancora i boschi della Valsesia

Da domenica sera vigili del fuoco in azione con elicotteri oltre ai volontari Aib

Pubblicato

52 minuti fa

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Sul posto una squadra del distaccamento di Varallo dotata di Autobotte, attrezzature e mezzi per incendi boschivi, una squadra DOS (direttore operazioni di spegnimento) proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Biella, una squadra con l’ucl (posto di Comando Avanzato), il Funzionario di servizo e una del distaccamento Volontario di Cravagliana.
Presenti anche le Squadre di volontari AIB con la colonna mobile regionale, due Elicotteri regionali AIB, l’elicottero Erickson (toro seduto) dei Vigili del Fuoco, due canadair, Carabinieri e Carabinieri Forestali.
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