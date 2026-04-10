Un pomeriggio tra storia, musica e territorio: domenica 12 aprile 2026, il Castello Consortile di Buronzo e la frazione di San Damiano di Carisio ospiteranno una serie di appuntamenti culturali, parte della rassegna “Incontri al castello” 2025-26.

Domenica 12 aprile incontro culturale al castello di Buronzo

L’evento, sviluppato sul tematismo “Il castello e le cascine”, propone un viaggio che unisce l’architettura storica alla narrazione del paesaggio agricolo e alla musica. La manifestazione inizierà alle ore 15.00 presso il Castello di Buronzo con il tour tematico “Quale buon padre di famiglia: il castello e le sue terre nei secoli”, a cura di Gabriele Ardizio: un percorso guidato evocante le cascine e i possedimenti che per secoli hanno costituito il patrimonio dei Signori di Buronzo (ingresso e tour tematico euro 7).

Per l’occasione, sarà possibile accedere straordinariamente alla dimora privata di proprietà Cesone, dove si ammirerà una notevole sala ornata da un antico ciclo pittorico ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. La visita sarà impreziosita dai commenti musicali di Edoardo Tritto, che eseguirà brani del repertorio rinascimentale alla chitarra classica. In contemporanea, alle 15.30, spazio ai più giovani con una Caccia al Tesoro (partecipazione gratuita) dedicata a bambini e ragazzi, curata da CAM Crea/Attiva-Mente: già dalle 15.00 i piccoli concorrenti verranno accolti in castello con un simpatico “Truccabimbi”.

All’interno del castello sarà inoltre possibile ammirare un’esposizione di disegni realizzati dagli alunni delle scuole di Buronzo e delle Scuole Cristiane di Vercelli: l’ingresso è libero e le eventuali offerte raccolte durante la giornata verranno devolute totalmente all’associazione “Un sorriso per le Ande”, operante a favore della parrocchia di Totora (Perù). La caccia si concluderà con una merenda offerta a tutti i partecipanti. Alle 17:00 si parlerà ancora di terre, cascine e memorie delle nostre campagne: l’attenzione si sposterà infatti nella frazione S. Damiano di Carisio per una passeggiata nel borgo, arricchita dalla preziosa narrazione di Pier Emilio Calliera, profondo e arguto conoscitore delle tradizioni delle nostre terre di baraggia. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Carisio all’interno della rete culturale “Intorno a Buronzo”. Durante la giornata (e poi nelle date del 26 aprile e 10 maggio), il castello ospiterà inoltre la mostra fotografica “Uno sguardo sul riso”, un progetto promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli e dall’Associazione Fotografica Vercellese PUNTODIVISTA APS ETS, con il supporto della Fondazione La Sesia e dell’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia. Si ricorda che per il tour tematico in castello e la passeggiata a S. Damiano, a numero chiuso, è vivamente raccomandata la prenotazione rivolgendosi al numero 3347059075 o scrivendo a mail: info@castellodiburonzo.it .

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