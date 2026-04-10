La Settimana dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 prenderà ufficialmente il via sabato 11 aprile nella prestigiosa cornice del Lanificio Maurizio Sella a Biella.

Giornata nazionale del Made in Italy a Biella: il programma

La giornata inaugurale rappresenta il primo momento pubblico di un percorso che, per un’intera

settimana, racconterà il valore delle eccellenze produttive, culturali e artistiche del territorio

biellese. Attraverso incontri istituzionali, arte, moda e gastronomia, l’evento offrirà una visione

completa del Made in Biella, ponendo al centro il tema “Acqua e Sostenibilità: L’Anima

dell’Acqua e l’Eccellenza della Sostenibilità”.

L’appuntamento dell’11 aprile inaugura una serie di iniziative che mettono in dialogo istituzioni,

imprese e realtà culturali, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra territorio e tradizione

manifatturiera, artistica e produttiva, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e

promuovendo l’immagine di Biella come territorio di eccellenza, innovazione e sostenibilità.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Biella attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive e

Formazione, guidato da Anna Pisani, con il coordinamento della project manager Rita Mancini.

Promosso da Regione Piemonte, si avvale della partnership di Unione Industriale Biellese, Città

Studi Biella, Its Tam e Gem, Accademia Teatro alla Scala, Gruppo Giovani Imprenditori e

LMS Open Innovation Center.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA INAUGURALE

La giornata di apertura propone un percorso esperienziale che intreccia produttività sostenibile, arte,

moda e sapori del territorio, mettendo in evidenza il ruolo dell’acqua nello sviluppo delle eccellenze

locali.

Ore 17:00 | Convention “L’Anima dell’Acqua, dove l’Eccellenza diventa Arte”

La manifestazione si aprirà con la convention inaugurale, dedicata al ruolo strategico dell’acqua

nello sviluppo del distretto manifatturiero biellese. L’incontro analizzerà il rapporto tra processi

produttivi, sostenibilità ambientale e valorizzazione dell’heritage industriale.

La convention nasce dalla collaborazione tra il Comune di Biella, l’Unione Industriale Biellese,

Città Studi Biella e le principali realtà della formazione tecnica e professionale del territorio.

Durante l’incontro verrà inoltre approfondito il rapporto tra arte e impresa, evidenziando come il

linguaggio artistico possa contribuire a raccontare e valorizzare l’identità delle aziende e delle

produzioni locali.

A moderare l’incontro sarà Maria Cristina Origlia, giornalista socio-economica e Presidente del

Comitato Scientifico del Forum della Meritocrazia ETS.

Relatori per area tematica:

Sostenibilità

 Mattia Pavin – Amministratore Delegato, Tintoria di Verrone

 Daniele Priarone – CEO & Founder Green Eco

 Giovanni Bugada – Pozzi Leopoldo

Tessile e impresa

 Marco Bortolini – CEO Filati DI-VE e fondatore Slow Fiber

 Ettore Piacenza – CEO Piacenza 1733, Presidente UIB Sez. Lanifici

 Daniele Basso – Artista

Enogastronomia

 Alessandro Bonadonna – Dipartimento di Management, UniTo

 Giovanni Vietti – Presidente Lauretana S.p.A.

 Stefania Massera – Titolare Pasticceria Massera, Chocolate Taster

Moda e gioielleria

 Alessia Crivelli – Presidente Crivelli Gioielli

 Monica Belardinelli Germanetti – Presidente Chiara Boni & Sons S.r.l.

A seguire | Sfilata di moda “Gocce di Lusso”

La serata proseguirà con la sfilata “Gocce di Lusso”: un connubio esclusivo tra l’alta moda della

stilista Chiara Boni e l’iconica gioielleria Crivelli di Valenza, simboli di creatività contemporanea,

seguite dalla presentazione di un originale progetto della ditta Massera.

Un momento altamente simbolico in cui il saper fare manifatturiero del territorio viene

reinterpretato attraverso il linguaggio della moda e del design, creando un dialogo tra tessuti,

gioielli e ricerca stilistica.

A seguire | Inaugurazione mostra “L’Essenza del Bello, dialoghi tra Arte, Manifattura e

Gusto”

La serata continuerà con l’apertura ufficiale della mostra, un percorso espositivo curato da Cristina

Stasia e Rita Mancini, che esplora l’incontro tra arte, manifattura, produzione e cultura del territorio

biellese.

Il progetto riunisce artisti, artigiani e imprese locali di eccellenza, creando un dialogo tra linguaggi

creativi e raccontando il ruolo dell’acqua come elemento generatore di produzione, identità e

creatività.

Opere esposte realizzate da: Cristina Argentero (lavorazioni in metallo), Chiara Lorenzetti

(ceramica Kintsugi), Chiara Martin Birsa (scultura), Matteo Nebuloni (pittura), Stefano Ceretti

(fotografia), Alessio Guarnieri (liuteria), Andrea Cavallari (occhiali in legno), Anna Fileppo (design

tessile), Matteo Baroli (Biella Fabrics), Bolle di Malto (esposizione fotografica).

Uno spazio è dedicato alla presenza di eccellenze produttive del territorio che rappresentano il

profondo legame tra acqua, produzione e cultura locale: Lauretana, Menabrea, Liquorificio Rapa,

Liskamm e Bubble Bev.

Elemento centrale dell’allestimento della mostra sarà l’installazione “La Sovrana dell’Acqua”,

una grande opera collettiva realizzata con tessuti provenienti dalle eccellenze industriali biellesi,

simbolo dell’unione tra industria tessile e creatività contemporanea, un’opera che celebra la vita, il

lavoro e la storia.

A seguire, il pubblico potrà partecipare all’aperitivo “Sapori d’Elite”, momento conviviale

dedicato alla scoperta dei prodotti agroalimentari identitari del Biellese.

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