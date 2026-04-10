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Guasto tecnico al treno impegna i Vigili del Fuoco

Disagi al treno Torino-Milano

Pubblicato

56 minuti fa

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Guasto tecnico al treno impegna i Vigili del Fuoco.
Dopo le 18:30 di oggi, 09/04/26, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, rientrando da un precedente intervento, è stata dirottata per un supporto tecnico a causa di un treno in avaria situato a circa 500 metri dalla stazione di Vercelli.
L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per un guasto tecnico che ha bloccato il convoglio con circa 400 persone a bordo.
Il personale ha fornito assistenza durante il trasferimento dei passeggeri dal treno in avaria a un altro convoglio, con particolare attenzione alle persone con disabilità, a chi ha accusato malori, agli anziani e ai minori.
Il treno di supporto ha poi trasportato i passeggeri alla stazione di Vercelli.
Sul posto erano presenti anche pattuglie della Polfer e personale della Croce Rossa.
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