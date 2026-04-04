Biellese in trasferta trova un portafoglio pieno di soldi e rintraccia il proprietario

Trova un portafoglio smarrito su un autobus e tramite appelli sui social e passaparola riesce a rintracciare il legittimo proprietario. La storia arriva da Rimini, ma il protagonista è il biellesissimo Corrado Neggia.

Come racconta Stefano Zavagli – altro giornalista biellese che da alcuni anni vive e lavora nella città romagnola – su Rimini Today, nei giorni scorsi un portafoglio è stato dimenticato su un autobus della linea 11, una delle più frequentate della città. Dentro c’erano documenti, una carta di credito e ben 248 euro in contanti. Per fortuna del proprietario, a ritrovarlo è stato Corrado Neggia, giornalista di Biella che si trovava a Rimini per questioni lavorative.

L’appello sui social per ritrovare il proprietario

Neggia si è subito ingegnato per provare a rintracciare la persona che aveva smarrito il portafoglio. Il primo tentativo è stato fatto sui social, sul gruppo Facebook “Sei di Rimini se…”, dove il biellese ha pubblicato un post lanciando un appello per ritrovare il proprietario. Poi, ovviamente, si è recato dai carabinieri per consegnare quanto trovato sull’autobus.

Il lieto fine

Proprio grazie alla diffusione del post sui social, il messaggio è arrivato al diretto interessato, Kostantin, uno studente bulgaro a Rimini per il progetto Erasmus. Il giovane uomo ha quindi contattato Neggia via mail e i due hanno organizzato un incontro per la restituzione, con il supporto di Denitsa Ivanova, docente di riferimento del gruppo di studenti bulgari. La restituzione ufficiale è quindi avvenuta il giorno successivo dai carabinieri.

Il giovane studente, comprensibilmente sollevato per essere tornato in possesso di soldi, portafogli e documenti, ha donato un uovo di Pasqua a Neggia, che ha rifiutato ogni altro genere di ricompensa.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene. “Abbiamo sperato in un piccolo miracolo – le parole del gruppo di studenti riportate da Rimini Today – e il miracolo si è compiuto. Non dimenticheremo mai questo gesto. È proprio vero il detto ‘Italiani brava gente'”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook