Tenta di accoltellare un uomo. Terrore nella notte in centro a Biella

Nelle prime ore della notte del 3 aprile 2026, una pattuglia del Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Biella è intervenuta nel centro città, dove con una chiamata al 112 era stata segnalata una violenta lite tra due uomini. Al loro arrivo, i militari hanno trovato effettivamente due soggetti ancora impegnati in una colluttazione, riuscendo a separarli non con poca fatica, chiedendo anche il supporto di un’altra pattuglia.

Insulta, minaccia e tenta di accoltellare un uomo

Dalla prima sommaria ricostruzione dei fatti è emerso che uno dei due, un cittadino tunisino 31enne, senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva avvicinato l’altro, un cittadino di origine marocchina 37enne, iniziando ad insultarlo e poi minacciarlo senza ragione, arrivando infine a estrarre un coltello dalla tasca del giubbotto e cercando di colpirlo al volto e al costato.

La vittima ferita a una mano nel tentativo disperato di difendersi dai fendenti

La vittima, nel tentativo disperato di difendersi, era riuscito a bloccare la lama con una mano, rimanendo ferito oltre che con gli abiti a brandelli.

L’aggressore è stato così arrestato per lesioni personali aggravate e per la violazione della sorveglianza speciale a cui è sottoposto.

L’aggressore arrestato e condotto in carcere

Dell’avvenuto arresto è stato informato il procuratore della Repubblica di Biella, Mario Andrigo, il quale ne ha disposto il trasferimento presso la locale casa circondariale di viale dei Tigli.

“Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari – sottolineano dal comando provinciale dei carabinieri – e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook