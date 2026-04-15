Il Comune di Biella, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, informa che prosegue il progetto “Laboratori creativi”. E’ promosso in collaborazione con Bi-Box APS e realizzato con il contributo della Regione Piemonte. E rientra nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione dell’invecchiamento attivo.

Biella: proseguono i “Laboratori creativi”

L’iniziativa, gratuita e rivolta alla cittadinanza senior, è pensata per stimolare la fantasia, riscoprire il piacere della manualità e favorire momenti di condivisione e socialità all’interno dei centri incontro cittadini.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 16.00, presso il Centro Incontro Vernato (via Ivrea 14). Il laboratorio, dal titolo “Rovine con vista – Passeggiata e schizzi urbani”, sarà curato da Elena Taverna e offrirà ai partecipanti un’esperienza che unisce

osservazione del territorio, memoria e creatività.

La partecipazione è gratuita, con un numero massimo di 20 persone. Le prenotazioni saranno raccolte nella giornata di venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, contattando l’Ufficio Promozione Attività Sociali per la Terza Età del Comune di Biella al

numero 015 3507857.

Il calendario delle attività proseguirà con ulteriori appuntamenti dedicati alla creatività e alla socializzazione, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere il benessere e la partecipazione attiva delle persone anziane.

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