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Schianto auto contro moto a Biella: centauro in ospedale

Incidente in città, il motociclista finito al pronto soccorso

Pubblicato

13 secondi fa

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Auto si schianta contro un garage: due giovani fuggono a piedi

Incidente a Biella ieri mattina 14 aprile con una persona finita in ospedale. E’ successo tra visa Pajetta e via Mombello. A scontrarsi un’auto e una moto. Il centauro è finito a terra dopo un violento urto. E’ stato portato al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale di Biella per i rilievi del caso.

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