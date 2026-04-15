Schianto auto contro moto a Biella: centauro in ospedale

Incidente a Biella ieri mattina 14 aprile con una persona finita in ospedale. E’ successo tra visa Pajetta e via Mombello. A scontrarsi un’auto e una moto. Il centauro è finito a terra dopo un violento urto. E’ stato portato al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale di Biella per i rilievi del caso.

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