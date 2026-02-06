Biella: due incendi in pochi metri

Nella notte del 5 febbraio i Vigili del fuoco dí Biella sono stati impegnati per un doppio incendio in Via Marconi a Biella.

Il primo é avvenuto poco prima delle 22 dove un’auto, parcheggiata, nei pressi dell’incrocio con Via Ravetti, stava bruciando ed i Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento per poi iniziare le procedure di indagine tramite il Nucleo NIA (Nucleo Investigativo Antincendi).

Il secondo è avvenuto, sempre in Via Marconi ma nei pressi dell’incrocio con Via Italia.

L’intervento è stato richiesto poco prima delle 03:00 dove, arrivati sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un cumulo di immondizia e cartoni che bruciava.

Sono ancora in corso le indagini del caso.

