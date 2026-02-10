Autoarticolato rimasto incastrato al Tracciolino per la neve.

Per raggiungere un’azienda un autoarticolato è passato dal Tracciolino rimanendo incastrato a causa della neve e dalla strada stretta. Sul posto i carabinieri. La strada era chiusa per il periodo invernale.

Sembra che l’autista non fosse a conoscenza dell’ordinanza provinciale che prevede la chiusura del Tracciolino per il periodo invernale.

