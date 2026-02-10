AttualitàValle Elvo
Autoarticolato rimasto incastrato al Tracciolino per la neve
L’autista straniero non era a conoscenza della chiusura della strada
Autoarticolato rimasto incastrato al Tracciolino per la neve.
Per raggiungere un’azienda un autoarticolato è passato dal Tracciolino rimanendo incastrato a causa della neve e dalla strada stretta. Sul posto i carabinieri. La strada era chiusa per il periodo invernale.
Sembra che l’autista non fosse a conoscenza dell’ordinanza provinciale che prevede la chiusura del Tracciolino per il periodo invernale.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Fuori provincia1 giorno fa
Calcio piemontese in lutto per Simone, morto a 38 anni
Biella22 ore fa
Arrestato il piromane di Biella
Attualità8 ore fa
Il Biellese perde quattro Comuni montani
Fuori provincia2 giorni fa