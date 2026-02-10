Seguici su

Se ne va dall’ospedale, poi a casa chiama i soccorsi

Soccorso a persona del 118 e dei carabinieri l’altra sera a Cossato.

Pubblicato

3 minuti fa

il

anziano accusa un malore in piscina

Soccorso a persona a Cossato. Un uomo dimesso dall’ospedale di Novara ieri sera aveva chiesto aiuto. Dai controlli è emerso che l’uomo si era allontanato da solo dall’ospedale di Novara.

E’ stato nuovamente in ospedale per le cure del caso.

