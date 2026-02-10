AttualitàCossatese
Se ne va dall’ospedale, poi a casa chiama i soccorsi
Soccorso a persona del 118 e dei carabinieri l’altra sera a Cossato.
Soccorso a persona a Cossato. Un uomo dimesso dall’ospedale di Novara ieri sera aveva chiesto aiuto. Dai controlli è emerso che l’uomo si era allontanato da solo dall’ospedale di Novara.
E’ stato nuovamente in ospedale per le cure del caso.
