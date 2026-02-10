Seguici su

Santuario di Oropa: in Quaresima un percorso di riflessione

Incontri con don Julián Carrón, Giorgio Paolucci, Momcilo Jankovic

5 minuti fa

Nel tempo della Quaresima, il Santuario di Oropa (Biella) invita a vivere un percorso di riflessione e preghiera, scandito dalle tradizionali celebrazioni liturgiche e dalla Via Crucis meditata, per accompagnare il cammino verso la Pasqua.

Il tema quaresimale di quest’anno trae ispirazione dalle parole espresse da Papa Leone, rivolta ai genitori delle vittime di Crans-Montana: «La vostra speranza, la vostra speranza non è vana, perché Cristo è veramente risorto». Parole che aprono alla meditazione sul mistero della sofferenza umana illuminata dalla
speranza cristiana, fondata nella risurrezione di Cristo.
Accanto ai momenti liturgici, il programma prevede tre incontri di approfondimento con il teologo don Julián Carrón, il giornalista e scrittore Giorgio Paolucci, il pediatra ed ematologo Momcilo Jankovic, dedicati a temi centrali della vita cristiana come la speranza, la morte e la felicità. Gli incontri saranno introdotti da Nadia Righi, Direttrice del Museo Diocesano di Milano, che offrirà ogni volta una lettura artistica e spirituale di un’opera d’arte.
Il percorso prenderà avvio dalla Crocifissione di Hans Memling, immagine che accompagna l’itinerario
quaresimale proposto dal Santuario. Il dipinto è ospitato presso il Museo Diocesano di Milano dal 19
febbraio al 17 maggio 2026, e diventa chiave di contemplazione al centro del cammino verso la Pasqua.

