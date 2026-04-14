Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità a Ponderano.

Con il mese di aprile è stata prevista in via preliminare l’apertura di una Casa della Comunità (CdC) e di un Ospedale di Comunità (OdC) dell’ASL di Biella presso il presidio di Ponderano. Tali strutture si trovano rispettivamente nell’atrio dell’Ospedale e al quarto piano lato ovest.

Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità a Ponderano.

Tale avvio si è reso possibile, a seguito dell’opportunità di attivare fin da ora delle sedi aggiuntive in concomitanza con la prosecuzione dei lavori della sede dell’Ospedale e della Casa di Comunità di Biella, in via Fecia di Cossato.

“È partita una prima fase di assestamento, – ha così dichiarato, il Direttore Sanitario ASL BI, il dott. Alessandro Girardi – preparatoria all’attivazione dell’Ospedale e alla Casa della Comunità di Biella, ma anche della Case della Comunità di Cossato e Valdilana, in attesa che il sistema vada a regime in tutta la Regione a fine maggio con l’apertura definitiva delle strutture previste”.

L’apertura consente, infatti, di far crescere il modello organizzativo previsto dalla riorganizzazione territoriale, che progressivamente prenderà forma a conclusione degli interventi di edilizia attualmente in corso sia a Cossato, che a Valdilana frazione Ponzone che a Biella e finalizzati a rendere disponibili spazi nuovi o rinnovati. Non solo, nel frattempo la Casa della Comunità, che sostituisce quella della Salute, potrà iniziare ad ampliare e ad offrire dei nuovi servizi ai cittadini in orario diurno.

Il rinnovamento del modello di cura sul territorio, più accessibile, integrato e con particolare attenzione ai pazienti cronici, passa attraverso uno sviluppo graduale dei suoi servizi e per fasi successive.

Queste strutture sono parte integrante del percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale previsto dalla Missione 6 – Salute, Componente 1 del PNRR che comprende, tra gli interventi principali, la creazione delle Case della Comunità, la realizzazione degli Ospedali di Comunità, l’attivazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) (nel nostro territorio ne sono già attive due), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare e lo sviluppo dei servizi di telemedicina.

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